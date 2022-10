La Mummia 4: Brendan Fraser ritornerebbe nella saga

Parlando a Variety l’attore Brendan Fraser si è dimostrato interessato a ritornare a lavorare nella saga de La Mummia, per un eventuale La Mummia 4. Ricordiamo che legati alla saga son usciti tre film tra il 1998 ed il 2008.

Ecco le parole dell’attore:

Non ho idea di come funzionerebbe una cosa del genere- ha detto Fraser riguardo al suo ritorno- ma sarei disponibile a lavorarci se arrivasse qualcuno con le idee giuste. Non è facile creare gli ingredienti giusti per quel film. Un elemento che non ho visto ne La Mummia di Tom Cruise è stato il divertimento, era più un horror puro. La Mummia dovrebbe essere una corsa elettrizzante, e non spaventosa e terrorizzante.