Frutta a guscio: sana abitudine nella dieta quotidiana

La frutta a guscio rappresenta il vero benessere. Non è vero che non è dietetica, ecco perché aggiungerla alla dieta quotidiana: una sana e piacevole abitudine.

La frutta a guscio ha proprietà nutritive utili alla dieta quotidiana e ottimi grassi insaturi. Essa è utile al funzionamento del cervello e non solo. Non fa ingrassare, ma aiuta a perdere peso. Non è assolutamente vero che la frutta a guscio è ipercalorica, ma aiuta a migliorare il funzionamento del metabolismo.

Se si mangiano 3-5 noci al giorno abbassano il colesterolo cattivo e sostengono il sistema cardiocircolatorio. Le calorie sono alte, ma va considerato positivo l’indice glicemico che è basso, favorendo così il dimagrimento. Inoltre, la frutta secca a guscio è ricca di grassi e proteine che beneficiano l’organismo, soprattutto il cervello.

Il momento migliore per apportare le proprietà vantaggiose della frutta secca è la mattina. Un modo per avere la giusta carica per affrontare il resto della giornata e limitare i pasti successivi. Può essere introdotta come spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio. Ottima per gli sportivi. Se però le nocciole, le arachidi e le mandorle vengono consumate salate, si dovrebbero acquistare quelle senza sale. La quantità di frutta secca ideale da consumare è non oltre i 30 grammi al giorno. Si tratta di 5 noci, 20 nocciole, mandorle o anacardi, 50 pinoli o arachidi).

Il guscio è la migliore protezione per la frutta secca, quindi meglio acquistarla fresca invece che sgusciata. Un trucco per capire se è fresca è quello di pesare il frutto: la troppa leggerezza indica che non è freschissimo. Meglio conservarla in un luogo fresco e asciutto. Quando mangiate la frutta secca non togliete la cuticola, perché contiene un gran numero di fibre e antiossidanti.