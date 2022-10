Drone taxi: primo test all’aeroporto di Fiumicino

Primo test sui droni taxi svolto da Volocopter all’aeroporto di Fiumicino. Il primo volo pubblico di Volocopter, in collaborazione con gli aeroporti di Roma. Un ampio progetto che prevede l’assiduo futuro impiego dei droni taxi. Entro il 2024 il loro uso diventerà abituale per i grandi eventi come Giubileo ed Expo.

I duri mesi di lavoro per raggiungere l’obiettivo di un’avanzata mobilità aerea su Roma e in Italia non hanno avuto mai tregua. Un operato che sarà volto a migliorare il velivolo usato per gli spostamenti agli aeroporti locali in sicurezza ed efficienza.

I collegamenti tra Roma e l’aeroporto di Fiumicino saranno più ecologici e veloci. Si prevede una diminuzione notevole delle emissioni nocive e del traffico stradale. Il test di volo ha incluso anche un pilota collaudatore a bordo.

Un volo di 5 minuti a un’altezza di 40 metri e a una velocità di 40 chilometri orari dentro un vertiporto di 5.500 metri quadrati. Quest’ultimo è dotato di un’area per le operazioni di atterraggio e decollo, di un parcheggio e di un hangar coperto. Un ambiente all’avanguardia e funzionale, grande promessa del futuro tecnologico di ultima generazione. Così il test di volo ha presentato contemporaneamente anche il primo vertiporto italiano.