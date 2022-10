Angela Lansbury: ecco come l’attrice salvò la figlia da Charles Manson

Ora che Angela Lansbury non c’è più sono stati tirati fuori molti aneddoti e situazioni del passato che hanno riguardato l’attrice divenuta iconica per aver vestito i panni della scrittrice Jessica Fletcher in La Signora in Giallo. Tra le curiosità più interessanti c’è il racconto del periodo in cui la Lansbury salvò la figlia dal culto di Charles Manson.

Secondo quanto ha raccontato la stessa Lansbury nel 2014 al Daily Mail:

Tutto iniziò con la cannabis, e poi si è passati all’eroina. Sulle colline di Malibu c’era questa sorta di fascinazione, e l’idea di dedicarsi a cose veramente mortali. Mi fa male dirlo, ma Deidre fu nel gruppo di Charles Manson. Lei era molto affascinata da lui, era molto carismatico. Così abbiamo deciso di spostare la famiglia in una casa a County Cork. L’Irlanda fu la patria di mia madre, ed un luogo in cui i miei figli sarebbero stati lontani da cattive influenze. Ho ancora una casa da quelle parti, e ci vado una volta all’anno. Per diversi anni ho evitato di lavorare e sono rimasta lì.

Successivamente la figlia della Lansbury trovò una persona ideale per creare una famiglia, e tornò a vivere a Los Angeles, dove iniziò a gestire un ristorante italiano. Oggi Deidre ha 69 anni.