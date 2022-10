A Plague Tale: Requiem, nuovo trailer presenta i poteri di Hugo

A Plague Tale: Requiem torna a mostrarsi in un nuovo trailer tutto dedicato ai poteri di Hugo. Nel corso dell’avventura, infatti, Amicia potrà fare affidamento oltre che su sul suo letale arsenale, anche sui poteri di suo fratello Hugo. Nel video, vediamo Hugo in azione mentre controlla orde di ratti grazie al potere della Macula.

In questo sequel di A Plague of Tale: Innocence, seguiremo Amicia e suo fratello Hugo in una nuova e pericolosa missione, facendo tutto il possibile per sopravvivere in un mondo brutale e inumano. Fuggiti dalla loro terra devastata, i due si spostano a sud, verso un’isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo.

Recentemente, il gioco è tornato a mostrarsi anche in un nuovo video di gameplay tutto dedicato ad Amicia e alla sua letale balestra.

Vi ricordiamo che A Plague Tale: Requiem sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PC e via cloud su Nintendo Switch a partire dal 18 ottobre. Sarà inoltre incluso nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal lancio.