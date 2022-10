A Plague Tale Requiem: nuovo trailer di gameplay mostra in azione Amicia e la sua balestra

A pochi giorni dal lancio, A Plague Tale: Requiem torna a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay tutto dedicato ad Amicia e alla sua letale balestra. Nel filmato, che trovate qui sotto, vediamo Amicia sfruttare l’arma per eliminare i nemici da una lunga distanza e in alcuni casi scoccare dardi infuocati per fare fuori gli avversari corazzati. Ancora, la balestra risulta utile anche lanciare anche delle corde che Amicia può utilizzare per abbattere elementi dello scenario.

In questo sequel di A Plague of Tale: Innocence, seguiremo Amicia e suo fratello Hugo in una nuova e pericolosa missione e fare tutto il possibile per sopravvivere in un mondo brutale e inumano. Fuggiti dalla loro terra devastata, i due si spostano a sud, verso un’isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo.

Recentemente, il team si sviluppo è tornato a parlare dei vantaggi dello sviluppo su console di nuova generazione e di come sia riusciti a sfruttare le potenzialità di PS5 e Xbox Series X/S.

Vi ricordiamo che A Plague Tale: Requiem sarà disponibile dal 18 ottobre per PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch via Cloud. Al lancio inoltre sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per console e PC.