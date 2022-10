Shams Al Qassabi: prima donna imprenditrice in Qatar

Prima donna a rompere il tabù dell’imprenditoria femminile in Qatar. La prima figura femminile a diventare famosa e lavoratrice in un contesto ostile.

Shams Al Qassabi è un’icona per tutte le donne qatariote. La prima donna cuoca nel Souq Waqif a gestire un ristorante rivoluzionando il ruolo della donna nella ristorazione e nell’imprenditoria qatariota. Già nel 2002 Al Qassabi desiderò andare contro la volontà familiare aprendo un negozio di spezie. Successivamente il suo ristorante Shay Al Shoomous la farà diventare famosa imprenditrice. Lei gestisce tuttora l’attività insieme alle figlie.

Tutto è iniziato quando provò a vendere a una fiera le sue spezie già apprezzate dal vicinato. Al Qassabi per racimolare i soldi dell’iscrizione alla fiera spogliò il suo albero di limoni per ricavarne conserve. La fiera le permise di avere 35mila rial in tasca. Insieme alle critiche però la perseveranza e il coraggio di una donna forte ebbero la meglio.

Poi nel 2014 giunsero alla sua piccola bottega l’emiro Hamad bin Khalifa Al Thani e la moglie Sheikha Moza. Furono colpiti dalla lunga coda all’ingresso del negozio, così le offrirono una location al centro del mercato. Ancora oggi l’emiro e la moglie sono fans sfegatati dei suoi piatti. Oggi Shams è madre di cinque figli e ha creato un punto di riferimento per la ristorazione a livello turistico. Un delizioso ristorante con annessa una bottega di spezie che continuano ad avere gran successo.