Meta Quest 2: l’Xbox Game Pass sbarca sulla realtà virtuale

Sarà possibile accedere all'Xbox Game Pass, in cloud, usando il visore di Meta e un controller compatibile. I giochi vengono proiettati su uno schermo 2D nella VR.

12—Ott—2022 / 11:40 AM

Metti il visore Meta Quest 2 in testa ed ecco che spunta un enorme schermo virtuale. Una Xbox, con tutte le sue funzioni, proiettata proprio davanti ai nostri occhi. Durante l’evento Meta Connect 2022 è stato annunciato lo sbarco di Xbox Cloud Gaming sulla realtà virtuale.

Microsoft ha lavorato a stretto giro con Meta per portare il cloud gaming all’interno del Meta Quest Store. Significa che gli utenti potranno accedere all’enorme catalogo dell’Xbox Game Pass all’interno della realtà virtuale. Basta avere un controller compatibile ed ecco che diventa possibile giocare a videogiochi tripla A proiettandone l’immagini sullo schermo del visore.

I giocatori ovviamente dovranno essere abbonati al Game Pass Ultimate, il servizio che include l’accesso al cloud gaming, oltre che al catalogo del Game Pass sia per PC che per Xbox.

I giochi vengono riprodotti all’interno di uno schermo virtuale in 2D. Non si tratta, dunque, di un adattamento vero e proprio dei videogiochi del servizio di Microsoft alla realtà virtuale. Peraltro, a differenza di Sony, Microsoft non sembra interessata ad integrare la realtà virtuale all’interno dell’ecosistema Xbox.

Meta e Microsoft non hanno ancora annunciato la data dell’arrivo dell’Xbox Cloud Gaming sui visori Meta Quest 2. “Vi terremo aggiornati molto presto”, hanno promesso entrambe le aziende.