La signora in giallo: mega maratona su Sky per celebrare Angela Lansbury

Angela Lansbury è stata una icona planetaria, artista dalla straordinaria carriera decennale e amatissima in tutti i suoi ruoli sia sul piccolo che sul grande schermo. Per ricordare l’attrice Premio Oscar alla carriera nel 2013, dopo la sua scomparsa avvenuta ieri, a cinque giorni dal suo 97esimo compleanno, Sky ripropone la serie che le ha regalato la popolarità globale, “La signora in giallo”, in cui interpretava la scrittrice di gialli Jessica Fletcher: un ruolo grazie al quale ha ottenuto quattro Golden Globe e ben 12 nomination consecutive agli Emmy.

Si parte oggi, mercoledì 12, quando su Sky Investigation (al canale 114) e in streaming su NOW ci sarà una maratona con i primi episodi della prima stagione. Si inizierà alle 21:15 e si andrà avanti per tutta la notte.

Al canale 115, poi, da domenica 16 si accenderà il pop up Sky Investigation Maratone con gli episodi di tutte e 12 le stagioni della serie, realizzata tra il 1984 e il 1996.

Sempre da stasera, on demand e su NOW verrà reso disponibile l’intero boxset de “La signora in giallo”, serie che ha vinto due Golden Globe come Miglior serie drammatica, nel 1984 e nel 1985.

