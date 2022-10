Hyundai: “un domani le auto saranno come gli smartphone”. Dal 2023 aggiornamenti OTA su tutti i nuovi veicoli

A partire dal 2023 tutti i nuovi veicoli del gruppo Hyundai riceveranno aggiornamenti software OTA, acronimo di Over-The-Air. Nel 2025 le cose si faranno più interessanti, Hyundai sostiene che tutte le sue auto diventeranno “veicoli definiti dal software”.

«Le auto diventeranno come gli smartphone, avverrà una trasformazione del concetto di veicoli», ha raccontato Chung Kook Park, N.1 della divisione ricerca e sviluppo del Gruppo Hyundai. In sostanza, le auto riceveranno costantemente nuovi funzioni con costanti aggiornamenti.

È una filosofia che da tempo sta interessando tutto il settore automotive. Da diversi anni, brand come Ford prevedono la possibilità di migliorare le funzioni delle loro auto di ultima generazione grazie agli aggiornamenti OTA. Tesla, su questo, ha fatto da apripista.

Non sempre gli aggiornamenti sono gratuiti. In alcuni casi gli update consentono di sbloccare dei veri e propri optional, come la guida autonoma più avanzata di Tesla (che ha un costo che varia di anno in anno, aumentando a seconda delle funzioni introdotte).

Entrando nello specifico, Hyundai ha spiegato che i nuovi aggiornamenti OTA andranno ad introdurre sia nuove funzioni (l’esempio più banale è l’infotainment) che miglioramenti di varia natura alle prestazioni dei veicoli. Non è raro, ad esempio, che le auto elettriche in commercio vedano migliorata la loro autonomia dopo un aggiornamento software progettato per ottimizzarne l’efficienza.

«Questi aggiornamenti potranno essere installati ovunque e in qualsiasi momento, l’automobilista non dovrà portare il suo veicolo in un centro servizi», aggiunge Hyundai.