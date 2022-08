Tesla ha nuovamente aumentato il prezzo della sua guida semi-autonoma

Tesla aumenterà nuovamente il prezzo del pacchetto Full Self-Driving. A luglio Musk aveva anticipato il nuovo rincaro, il secondo in meno di 12 mesi.

23—Ago—2022 / 11:40 AM

Per la seconda volta in meno di 12 mesi, Tesla ha nuovamente aumentato il prezzo di Full Self-Driving, il pacchetto optional che offre l’accesso a diverse funzioni di guida assistita avanzata.

Tutte le vetture di ultima generazione di Tesla hanno già l’hardware necessario per supportare la funzioni di guida semi-autonoma avanzate, ma il servizio viene offerto come optional a pagamento: in qualsiasi momento il proprietario può decidere di sbloccare il pacchetto pagando un extra e le funzioni avanzate verranno rese disponibili attraverso un aggiornamento OTA.

Sabato Elon Musk ha annunciato che il prezzo di FSD diventerà di 15.000 dollari a partire dal 5 settembre. Fino ad allora, il pacchetto continuerà ad essere offerto all’attuale prezzo di 12.000 dollari. “Potete aggiornare l’auto in due minuti usando l’app ufficiale di Tesla”, ha aggiunto Elon Musk.

La strategia non è nuova: orami da diversi anni, Tesla sta aumentando periodicamente il prezzo dell’optional. La casa automobilistica, infatti, offriva la possibilità di prenotare il pacchetto FSD ancora prima che questo fosse disponibile, chiedendo agli utenti di compiere un piccolo atto di fede. Originariamente le funzioni di guida autonoma avanzate venivano offerte a 7.000$, cioè meno della metà del nuovo prezzo. Lo scorso luglio Musk aveva anticipato che il pacchetto sarebbe nuovamente aumentato di prezzo, aggiungendo di approfittare del prezzo di 12.000 dollari fin che c’era tempo, dato che si trattava di un prezzo “ridicolmente basso” rispetto alle funzioni incluse.