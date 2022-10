Giro del mondo: quanto costa in crociera e in aereo

Come acquistare il Round the World Ticket e quanto costa. Ti fa fare il giro del mondo viaggiando senza fermarsi: chi ha questo sogno nel cassetto, può avverarlo.

Se il sogno più grande che hai è viaggiare in lungo e in largo per il mondo in perfetta comodità, ora puoi farlo. Esiste un’opportunità che si chiama Round the World Ticket. Qualcuno penserà che si tratta di un’avventura come quelle intraprese da famosi esploratori nel 1500. Oppure ancora da coraggiosi e noti viaggiatori solitari come Peter Blake e Giovanni Soldini. Non si tratta di questo e neanche di un’impresa titanica come quella raccontata nelle pagine dell’opera di Jules Verne. L’idea avventurosa di fondo potrebbe essere simile, ma le condizioni di viaggio sono molto differenti

Oggi i mezzi di trasporto più moderni avvengono in aereo o in crociera. Un mood più turistico, ma ognuna di queste due soluzioni ha i suoi pro e i suoi contro. Sarà il viaggiatore a valutare l’opzione che preferisce e poi scegliere come e quando partire. Tutto deve passare attraverso l’organizzazione e l’acquisto del biglietto. Ecco come fare e quali costi sostenere per dare vita a un progetto così affascinante e ambizioso.

Si tratta di un biglietto aereo speciale che può essere definito multitratta. Le regole degli offerenti cambiamo lievemente, ma quello che cambia è il prezzo, a seconda dei periodi, degli itinerari e del numero di scali. Il criterio universale è viaggiare nella stessa direzione e fissare l’itinerario alla prenotazione. Per risparmiare bisogna guardare il numero di scali o il numero di miglia volate. A seconda del pacchetto di volo scelto cambia anche la validità del pass aereo (dai 3 ai 12 mesi). Ecco le soluzioni più gettonate:

Star Alliance – cartello di 19 compagnie aeree: copre 1300 destinazioni in 190 Paesi

OneWorld – cartello di 15 compagnie aeree: serve 900 destinazioni in 170 Paesi

SkyTeam – cartello di 18 compagnie aeree: copre 1062 destinazioni in 170 Paesi (ancora da ripristinare a causa del Covid)

Per chi ha paura di volare c’è l’opzione crociera. Le crociere Round the World richiedono un tempo minimo di permanenza e in media sono più costose rispetto all’aereo. Una soluzione adatta a clienti abbastanza facoltosi o a chi vuole fare un buon investimento. I viaggi partono sempre da Southampton in Inghilterra, attraversano l’Atlantico e sull’itinerario fanno decine di tappe nelle principali città. Il costo parte da 14.000 euro per un minimo di 100 giorni.