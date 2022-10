Citadel: in arrivo il capitolo italiano della serie Prime Video

Prime Video ha annunciato oggi che in Italia è ufficialmente iniziata la produzione del capitolo italiano dell’universo Citadel, l’innovativa serie-evento globale da Prime Video e AGBO dei fratelli Anthony e Joe Russo. Prime Video ha anche confermato che ad interpretare il ruolo della protagonista nella serie Original italiana – ancora senza titolo – sarà Matilda De Angelis, accanto al cast composto da Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz. La nuova serie local Original di spionaggio, prima produzione locale nel franchise di Citadel, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Questa nuova avveniristica serie Original prodotta in Italia è diretta da Arnaldo Catinari (Suburra) e scritta da Alessandro Fabbri – che ricopre anche il ruolo di head writer -, Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini, e Giordana Mari. Gina Gardini è la showrunner e produce la serie insieme a Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, e Giovanni Stabilini per Cattleya, la società di produzione di grandi successi internazionali acclamati dalla critica come Gomorra, Zero Zero Zero e Suburra. Emanuele Savoini è co-executive producer.

Siamo molto felici che in Italia sia iniziata la produzione del capitolo italiano del pionieristico universo Citadel. Inoltre, siamo orgogliosi di dare il benvenuto in Prime Video a Matilda De Angelis e a tutto il cast di questo straordinario progetto. Lavorare con questi talenti e AGBO dei fratelli Russo è davvero entusiasmante.

dichiara James Farrell, VP International, Amazon Studios.

Siamo entusiasti di collaborare con Cattleya e alcuni dei team produttivi e creativi più apprezzati in Italia per alzare l’asticella delle nostre produzioni locali con questo progetto avvincente e ambizioso. Ci emoziona sapere che l’Italia apre la strada con il primo Original locale nel visionario franchise da AGBO. La serie Original italiana sarà un evento epico, e non vediamo l’ora di condividerlo con i nostri spettatori Prime Video in Italia e nel mondo.

ha aggiunto Nicole Morganti, head of Italian Originals, Amazon Studios.

Amazon e il franchise Citadel hanno dato ad AGBO la straordinaria opportunità di collaborare con i migliori talenti di tutto il mondo, e l’Italia non fa eccezione. Da grandi fan di Cattleya quali siamo, ci è stato offerto un posto in prima fila sul loro lavoro e sulla loro leadership eccellenti, ed è stata una vera gioia. David Weil ed io siamo onorati di essere partner di Gina, Alessandro, di tutti gli sceneggiatori e del talentuoso cast di questa serie incredibile.

ha dichiarato Angela Russo-Otstot, president of creative di AGBO ed executive producer.

Citadel è un progetto estremamente ambizioso e sfidante, e farne parte è un grande privilegio. La serie italiana appartiene a un genere, l’azione-avventura-fantastica, che non è stato mai tentato in Italia e anche per noi è senza precedenti. Un universo affascinante, quello di Citadel, in cui il nostro racconto si inserisce con le proprie specificità creative e stilistiche. Siamo felici di fare questo viaggio insieme ad Amazon Studios e a tutti i talenti coinvolti: Citadel è energia nuova per noi e, crediamo, anche per la serialitá italiana.

ha aggiunto Riccardo Tozzi, fondatore e presidente di Cattleya.

La serie è co-prodotta da Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini, Gina Gardini di Cattleya, e da Amazon Studios, con Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes, e David Weil di AGBO a supervisionare la produzione dell’Original italiano e di tutte le serie nell’universo Citadel a livello internazionale. Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg sono executive producer per Midnight Radio dell’Original italiano e di tutte le serie nell’universo Citadel a livello internazionale.

Come già annunciato Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden e Stanley Tucci fanno parte del cast della prima serie che sarà disponibile all’interno dell’universo Citadel, dalla AGBO dei fratelli Russo. Ulteriori produzioni Citadel in diverse lingue sono in lavorazione, inclusa la già confermata serie Original indiana sviluppata da Raj Nidimoru e Krishna D.K.

L’attrice e cantante italiana Matilda De Angelis ha debuttato in televisione nel 2015 con la serie di successo Tutto può succedere. Di recente, ha recitato nella serie drama in costume Leonardo e si è affermata a livello internazionale nella limited television series di Susanne Bier The Undoing, accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant. Per questo ruolo, Matilda ha vinto il Nastro d’Argento Grandi Serie per la performance internazionale dell’anno nel 2021. Nello stesso anno, ha vinto anche il suo primo David Di Donatello come Miglior Attrice Non Protagonista per il suo ruolo nel film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. In precedenza, Matilda è stata insignita del prestigioso European Film Promotion (EFP) Shooting Star (2018). Fra i progetti di prossima uscita anche i due lungometraggi Rapiniamo il Duce e Across The River and Into The Trees, diretto da Paula Ortiz.

Leggi anche: