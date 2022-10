Back 4 Blood: in arrivo l’aggiornamento gratuito di ottobre

Back 4 Blood si prepara a ricevere questo mese un aggiornamento gratuito per Halloween, che include nuove skin per i personaggi, accessori e tanto altro ancora.

Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno annunciato oggi nuovi dettagli sull’aggiornamento gratuito in arrivo a ottobre per Back 4 Blood. Il nuovo update introduce diverse novità tra cui l’evento per Halloween, diversi contenuti cosmetici a tema ed un nuovo livello di difficoltà.

Ecco tutti i contenuti che faranno parte dell’aggiornamento di ottobre di Back 4 Blood:

Nuova skin stagionale per Evangelo e Karlee*

Nuovi accessori leggendari

Nuova tipologia di carte “Intel”

Nuovi titoli, emblem e spray a tema Halloween*

Nuove skin per le armi, tra cui la skin “Mangiatore di zucca”*

Decoarazioni a tema Halloween per Fort Hope**

Matchmaking per la difficoltà “Senza speranza”

Back 4 Blood è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 e per PC. Vi ricordiamo, infine, che sono già disponibili anche le espansioni “Tunnel del terrore” e “Figli del parassita” sono già disponibili come parte del Pass annuale di Back 4 Blood, Back 4 Blood: Deluxe Edition e Back 4 Blood: Ultimate Edition oppure come acquisto separato.