American Airlines: raccolti 2,5 milioni di dollari per il cancro

La American Airlines ha raccolto quasi 2,5 milioni di dollari per l’innovativa ricerca sul cancro. Tutto attraverso la campagna annuale di raccolta fondi con Stand Up To Cancer (SU2C). Si tratta del più grande contributo singolo che la compagnia aerea ha fatto a SU2C. Una missione solidale che rende ogni malato di cancro un sopravvissuto a lungo termine.

La sfortunata verità è che il cancro ha toccato così tanti di noi e i nostri cari, e siamo tutti onorati di vedere l’impatto che possiamo avere insieme quando ci uniamo verso un obiettivo comune. Grazie alla generosità dei nostri clienti e membri del team, il nostro contributo a Stand Up finanzierà la ricerca che ha il potenziale per cambiare la lotta contro il cancro e questo ci dà speranza per il futuro.

Ron DeFeo, Chief Communications Officer di American Airlines

La compagnia aerea nel 2022 ha voluto raddoppiare la durata della raccolta fondi a due mesi. In agosto e settembre i clienti hanno ricevuto 25 miglia bonus American Airlines AAdvantage®. Ciò per ogni dollaro su una donazione di $ 25 o più a SU2C. Stand Up to Cancer permette finanziamenti a team e ricercatori collaborativi consentendo scoperte scientifiche sul cancro.

Dal 2016, la ricerca SU2C ha contribuito a sei nuovi trattamenti approvati dalla FDA per il cancro. Queste scoperte salvavita sono rese possibili dal supporto di donatori come American Airlines, dei suoi clienti e membri del team. Rimaniamo incredibilmente grati per il continuo supporto di American ai nostri sforzi per porre fine a questa malattia.

Rusty Robertson, co-fondatore di Stand Up To Cancer

Lo slogan adatto per American Airlines potrebbe essere quello di “prendersi cura delle persone durante il viaggio della vita”.