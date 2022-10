Stranger Things: Millie Bobby Brown pronta ad un passaggio di consegne

Millie Bobby Brown ha dichiarato di essere pronta ad un passaggio di consegne per uno spin-off di Stranger Things.

Millie Bobby Brown tornerà a breve su Netflix con Enola Holmes 2, ma l’interprete ha di recente parlato della possibilità di uno spin-off di Stranger Things su Undici, e che sarebbe pronta ad un passaggio di consegne con un’attrice più giovane.

Ecco ciò di cui ha parlato Millie Bobby Brown:

Ora come ora sono focalizzata su Enola. Abbiamo visto tutti Stranger Things, lo abbiamo amato, ed è nei nostri cuori. Ma diamo più spazio a Enola. Anche se, da un lato, mi piacerebbe vedere un’altra ragazzina di dieci anni, rasata, avere quest’opportunità. Mi piacerebbe aiutarla ad entrare dentro questa parte.

Anche gli stessi fratelli Duffer hanno parlato di un loro possibile passaggio di testimone per i progetti collaterali a Stranger Things.

Vogliamo fare un passaggio di consegne- hanno dichiarato- dando questa possibilità a qualcuno che sia veramente talentuoso ed appassionato. Anche l’idea di fare un episodio pilota e di lasciare dopo averlo realizzato ci sembra un po’ stupida.

Ricordiamo che la quarta stagione della serie TV è uscita su Netflix tra maggio e luglio scorso. In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.