Splatoon 3: trailer svela la data d’uscita di tre nuovi Amiibo

Nintendo ha pubblicato un trailer che mostra i tre nuovi Amiibo dedicati a Splatoon 3. Il filmato, che trovate nel tweet qui sotto, svela anche la data d’uscita: l’11 novembre 2022. Come potete vedere, i tre coloratissimi amiibo sono dedicati all’Inkling giallo, all’Octoling blu e al simpaticissimo Salmonello. Acquistando questi amiibo di Splatoon 3 sarà possibile ottenere anche una serie di contenuti in-game esclusivi, ovvero tutta una serie di nuovi costumi.

Nella nostra recensione di Splatoon 3, abbiamo sottolineato come con questo nuovo capitolo “Nintendo abbia scelto di affinare e rimpolpare l’ormai più che collaudata formula della serie per offrire a tutti i fan delle avventure di Splattonia il capitolo definitivo, ancor più ricco, più espanso e più divertente da giocare. Certo, la portata delle novità introdotte potrebbe per certi versi non giustificare l’acquisto di quella che potrebbe essere considerata di fatto come una sorta di grande estensione del capitolo originale, ma per coloro che si affacciano per la prima volta nel variopinto franchise di Nintendo, Splatoon 3 resta assolutamente un occasione imperdibile per scoprire lo Splattatutto di Nintendo nella sua forma definitiva.”

Splatoon 3 è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.