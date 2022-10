Un po’ come succede su tutti gli altri social, presto anche gli utenti di YouTube avranno un vero e proprio nickname. Cioè un nome, preceduto da una ‘@‘, che potrà essere utilizzato su tutta la piattaforma e che sarà visibile sotto ai video, agli Short e anche nei commenti.

Come avviene già su Instagram e Twitter, il nuovo nickname potrà essere taggato per richiamare l’attenzione di un utente: sia nei commenti, ma anche nei titoli dei video. In modo interessante, il nuovo sistema di nickname potrà essere utilizzato anche per citare altri creatori di contenuti nella descrizione di un video, ad esempio quando è il frutto di una collaborazione tra più persone.

Oggi gli utenti di YouTube non hanno un vero e proprio nickname, ma possono limitarsi a scegliere il nome del loro canale (anche se non pubblicano video e quel canale rimane vuoto). In alternativa gli utenti, da un po’ di anni, possono utilizzare il loro nome reale associato al loro account Gmail (che viene utilizzato per accedere a tutti i servizi di Mountain View). Questo fa sì che lo stesso nome possa essere utilizzato da più utenti, con ovvi problemi per la sicurezza e l’autenticità dei contenuti.

YouTube sostiene che questo importante cambiamento permetterà agli utenti di raggiungere il loro pubblico e migliorare la loro visibilità in modo più semplice.

Vogliamo essere certi che i creatori di contenuti possano creare un’identità unica tanto quanto i loro contenuti, dando agli spettatori la certezza di star interagendo proprio con i loro creatori di contenuti preferiti (e non con qualcun altro sotto mentite spoglie ndr)

si legge in un post pubblicato sul blog di YouTube.

Il nuovo sistema dei nickname inizierà il suo roll out in modo graduale a partire da questa settimana. Gli utenti verranno avvisati non appena potranno scegliere il loro nickname. Probabilmente YouTube darà la precedenza agli account degli influencer con maggiore seguito, proprio per evitare una corsa a rubare i nickname più ambiti e impersonare gli altri youtuber (cioè l’esatto opposto dell’obbiettivo di questo cambiamento).