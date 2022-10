Offerte Amazon: tutti i migliori SSD in sconto con le Esclusive Prime

Le offerte Esclusive Prime di Amazon ci portano in sconto molti SSD di varie dimensioni e marche: scopriamo quali.

11—Ott—2022 / 10:26 AM

Le offerte Esclusive Prime di Amazon ci portano in sconto una serie di SSD di varie dimensioni e marche, adatti a molti usi e tutti disponibili in sconto grazie alle super promo che oggi e domani Amazon sta facendo per gli abbonati Prime.

Partiamo con il parlare del primo SSD in questione, il Samsung 980 Pro: certificato compatibile con PlayStation 5, questo SSD è venduto al prezzo di 117,94€ nella sua versione da 1TB. Parliamo di una memoria a stato solido con dissipatore di calore, perfetta anche per PC.

Nel caso voleste spendere un po’ di meno, mantenendo però le stesse dimensioni, allora vi suggeriamo il Crucial P5 Plus da 1TB, un SSD con una velocità fino a 6600 MB/s: questo non è compatibile con PS5 vista la velocità ridotta, ma rimane un eccellente SSD per PC, performante quanto basta.

Proseguiamo con un SSD dedicato al gaming: si tratta di un WD_Black, marchio della Western Digital pensato per i videogiocatori. Con il suo design accattivante, questo SSD da 1TB possiede un dissipatore ed è anche compatibile con PS5.

Chiudiamo questo quartetto di offerte sugli SSD con il Seagate FireCuda 530, una memoria da 1TB da 7300 MB/s, che nonostante il prezzo più alto, offre anche 3 anni di servizi di soccorso. Per le specifiche, questo SSD permette fino a 5.100 TB di byte totali scritti, riscrittura del 70% della capacità dell’unità ogni giorno per 5 anni.

Trovate queste e tanti altri sconti sulle Offerte Esclusive Prime di Amazon sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.