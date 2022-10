Offerte Amazon: cuffie Logitech G PRO X in sconto con le Esclusive Prime

Le offerte Esclusive Prime di Amazon ci portano in sconto le cuffie Logitech G PRO X, delle cuffie davvero interessanti per quanto riguarda la tecnologia del microno e dell’audio, nonché del form factor. Queste cuffie sono vendute a 69,99€, con uno sconto del 48% dal prezzo originale di 134,99€.

Parlando del microfono, la tecnologia usata è la Blue VO!CE: i filtri per microfono rimovibili di livello pro ottimizzano la tua voce in tempo reale per garantire un audio più ricco, più pulito e più professionale.

Per quanto riguarda invece l’audio, le cuffie presentano il DTS Headphone:X 2.0: l’audio surround 7.1 di nuova generazione garantisce una maggiore percezione della posizione e delle distanze. I driver delle cuffie sono da 50 mm.

Aggiungendo informazioni invece per la forma, queste Logitech G PRO X hanno una comoda imbottitura in memory foam: imbottiture in morbido memory foam rivestite a tua scelta in similpelle di alta qualità con eliminazione del rumore passiva o soffice velour traspirante per il massimo comfort.

