Google punta tutto sui Pixel 7 e 7 Pro: “ne vogliamo vendere 8 milioni”

Google prevede di vendere oltre 8 milioni di Pixel 7 e Pixel 7 Pro. L’azienda ha estrema fiducia nei suoi nuovi smartphone e sta lavorando per assicurarsi che questo sia il «lancio di maggior successo della linea Pixel».

La scorsa generazione aveva già ottenuto risultati piuttosto solidi. Per molti versi, i Pixel 6 hanno segnato un nuovo punto di partenza per Google: sono stati i primi a montare un processore proprietario, il Google Tensor. A questo si aggiunge un design decisamente riconoscibile che, per quanto divisivo, ha comunque conquistato il cuore di una nicchia di appassionati.

Google ha comunicato ai suoi fornitori di volere grossomodo raddoppiare il numero di vendite che aveva ottenuto con i Pixel 6. A partecipare a questo obiettivo – scrive il Nikkei Asia – non sarebbero esclusivamente i Pixel 7 e 7 Pro presentati il 13 ottobre, ma anche un terzo ed inedito Pixel 7 di fascia medio-bassa che verrà annunciato nel corso del 2023.

A differenza della scorsa generazione, i Pixel 7 verranno venduti anche in alcuni mercati nordeuropei (cioè Novergia, Svezia, Danimarca e Olanda). Ma i risultati più importanti potrebbero arrivare in India: è la prima volta che uno smartphone Pixel viene venduto anche in questo (enorme) mercato asiatico.

Per spingere il più possibile le vendite al D1, Google ha organizzato alcune promozioni estremamente accattivanti in numerosi mercati. Ad esempio in Germania e in Francia acquistando un nuovo Pixel 7 Pro si ottiene in omaggio anche un Pixel Watch. Purtroppo l’Italia è uno dei pochi paesi non interessati da queste generose offerte promozionali di lancio.