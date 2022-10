Esplorazioni Pokémon Super: anche su Netflix dal 21 ottobre, il trailer

La più recente delle serie animate di Pokémon, Esplorazioni Pokémon Super (Pokémon Ultimate Journeys), è in arrivo anche su Netflix… o perlomeno sulla versione statunitense della piattaforma, stando al nuovo trailer ufficiale rilasciato dal canale YouTube ufficiale della saga.

La data segnata è quella del 21 ottobre, ma la serie non è attualmente ufficializzata su Netflix per l’Italia in quella. Se non arriverà per tempo, ad ogni modo, è solo questione di tempo, dato che le precedenti due (Esplorazioni ed Esplorazioni Master) sono presenti, insieme ai due speciali più recenti, I segreti della giungla e Le cronache di Arceus. La serie Super ha debuttato in Italia lo scorso 10 settembre su K2 ed è attualmente disponibile in streaming su discovery+.

Sinossi:

L’atmosfera si sta riscaldando al Torneo mondiale per l’incoronazione e gli allenamenti di Ash, Pikachu e i loro amici Pokémon continuano a ritmo serrato. Nel frattempo, Goh è impegnato in alcune difficili missioni di prova per poter partecipare al Progetto Mew. Cloe ed Eevee, invece, scoprono le diverse possibili evoluzioni di Eevee: riusciranno a prendere una decisione sul suo futuro?

Leggi anche: