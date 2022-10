“Elon Musk ha iniziato a far propaganda per la Russia dopo aver parlato con Putin”, ma lui smentisce le accuse

La scorsa settimana Elon Musk ha pubblicato un controverso tweet, annunciando quelle che secondo lui dovrebbero essere le condizioni necessarie per arrivare ad una pace tra Russia e Ucraina. Di fatto la proposta del miliardario imporrebbe all’Ucraina delle condizioni pesantissime, accontentando ogni rivendicazione del Cremlino.

Secondo un’indiscrezione diffusa dal politologo americano Ian Bremmer, e pubblicata da Vice News, Elon Musk avrebbe pubblicato quel tweet dopo aver parlato con Vladimir Putin. Bremmer sostiene di aver ricevuto la notizia dallo stesso Elon Musk, che gli avrebbe confidato che «Putin sarebbe pronto a negoziare» a patto che venga garantita alla Russia l’annessione della Crimea e di tutti gli oblast di Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia. Condizioni che – per ovvie ragioni – Kiev non accetterà mai.

Il tweet di Elon Musk – un sondaggio indirizzato ai suoi follower – riprende pressoché tutti gli obiettivi che Putin gli avrebbe comunicato in questa presunta telefonata, con la differenza che il miliardario avrebbe suggerito un compromesso sulle regioni russofone, proponendo che i referendum farsa vengano ripetuti «ma questa volta sotto l’egida dell’ONU».

Le teorie fantapolitiche di Elon Musk lasciano il tempo che trovano. Peraltro, della dura reazione da parte degli utenti di Twitter e di diversi funzionari ucraini ve ne abbiamo già parlato qui. Piuttosto, ad interessarci sono le dichiarazioni di Bremmer.

Elon Musk aveva dato pieno supporto all’Ucraina durante le prime fasi del conflitto. Tra le altre cose, aveva anche garantito in tempi fulminii l’accesso in Ucraina alla rete internet satellitare Starlink, fornendo al governo e all’esercito diversi terminali. Il tweet della scorsa settimana era apparso piuttosto stonato e insolito, considerate le sue precedenti dichiarazioni pubbliche. Possibile che Elon Musk abbia davvero cambiato idea dopo aver parlato con Putin in persona?

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.

— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022