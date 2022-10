Angela Lansbury: morta a 96 anni la protagonista de La Signora in Giallo

All'età di 96 anni si è spenta l'interprete Angela Lansbury, nota per aver vestito i panni della protagonista de La Signora in Giallo.

A 96 anni ci ha lasciato Angela Lansbury, l’iconica interprete de La Signora in Giallo. Gli appassionati di telefilm la ricorderanno come la Jessica Fletcher che ha fatto da scrittrice e investigatrice nella serie TV iconica degli anni Ottanta.

La famiglia della nota attrice ha riportato in uno stato ufficiale:

Siamo rattristati nell’annunciare che nostra madre è morta nel sonno l’11 ottobre, a Los Angeles, all’una e mezza di notte, appena cinque giorni prima del suo 97esimo compleanno. Oltre ai suoi tre figli, Anthony, Deirdre e David, ha lasciato tre nipoti, Peter, Katherine e Ian, e cinque pronipoti, oltre al fratello, Edgar Lansbury. Raggiungerà così il marito, con cui ha condiviso 53 anni di matrimonio, Peter Shaw.

Durante la sua carriera cinematografica Angela Lansbury ha lavorato a progetti come Il Ritratto di Dorian Grey, con cui ottenne un Golden Globe, e poi Sansone e Dalila, La Lunga Estate Calda. La Lansbury è stata protagonista di film cult come Pomi d’ottone e manici di scopa, Assassinio sul Nilo e Assassinio allo specchio.

Ha lavorato anche in teatro, ottenendo diversi Tony Awards, partecipando a produzioni come Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street. Mentre in televisione ha partecipato a Organizzazione U.N.C.L.E., ma, soprattutto a La Signora in Giallo, serie andata avanti dal 1984 al 1997, e che ebbe quattro film televisivi andati in onda tra il 1997 ed il 2003.

