Lucca Comics & Games 2022, annunciati i concerti di Rhapsody of Fire e The Witcher 3

The Witcher 3: Wild Hunt - Music from the Continent e Rhapsody of Fire sono gli appuntamenti musicali imperdibili di Lucca Comics & Games 2022.

Il programma di Lucca Comics & Games 2022 si arricchisce di due imperdibili concerti, con ospiti d’eccezione.

Sabato 28 ottobre alle ore 21.30 presso la Music & Cosplay Arena (Palasport Lucca) andrà in scena un evento unico, realizzato con la collaborazione del Teatro del Giglio: The Witcher 3: Wild Hunt – Music from the Continent, un concerto sinfonico dedicato al celebre videogioco di CD PROJEKT RED e alle sue espansioni. A condurre dal podio Eímear Noone, autrice di 26 colonne sonore di film e videogames, tra cui World of Warcraft e prima donna in assoluto a dirigere l’orchestra degli Academy Awards. I brani della colonna sonora originale saranno eseguiti dai musicisti dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole (70 elementi), accompagnata dalla band folk metal polacca Percival Schuttenbach.

Sabato 29 ottobre la Music & Cosplay Arena (Palasport Lucca) ospiterà invece l’esclusivo show dei Rhapsody of Fire, band capitanata da Alex Staropoli, con alla voce il fenomenale Giacomo Voli.

Lo strepitoso live dei Rhapsody of Fire sarà preceduto dall’esibizione dei Moonlight Haze band capitanata da Chiara Tricarico e tra le formazioni symphonic power metal più in crescita del momento.

Di seguito tutte le informazioni ufficiali e il costo dei biglietti.

The Witcher 3: Wild Hunt – Music from the Continent

Lucca Comics & Games presenta The Witcher 3: Wild Hunt – Music from the Continent, un concerto sinfonico dedicato al celebre videogioco di CD PROJEKT RED e alle sue espansioni. A condurre dal podio ci sarà un’ospite d’eccezione: Eímear Noone, autrice di 26 colonne sonore di film e videogames, tra cui World of Warcraft. Eimear è stata la prima donna in assoluto a dirigere l’orchestra degli Academy Awards, e le sue musiche hanno raggiunto oltre 100 milioni di persone in quasi 15 anni. I brani della colonna sonora originale saranno eseguiti dai musicisti dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole (70 elementi), accompagnata dalla band folk metal polacca Percival Schuttenbach. È un evento unico, creato con la straordinaria collaborazione del Teatro del Giglio di Lucca che conferma la propensione alla sperimentazione e al rinnovamento anche in occasione del ventennale di CD PROJEKT RED, la popolare casa editrice polacca.

Saremo spettatori di una nuova mutazione: tutto infatti è partito dalla Saga di Geralt di Rivia, romanzi e racconti fantasy che si sono trasformati in un videogioco di successo planetario con CDPR, e poi in una serie tv (The Witcher, appunto) grazie a Netflix per tornare a Lucca con rinnovate vesti e riproporre le stesse atmosfere anche grazie al linguaggio musicale. Questa è la magia di Lucca Comics & Games.

Il concerto affiancherà le musiche di The Witcher 3 a brevi ed evocativi brani di Giacomo Puccini, che con il suo moderno linguaggio ha ispirato generazioni di compositori di musiche da film e videogioco e ispirerà anche il pubblico di Lucca Comics & Games.

Eímear Noone è una pluripremiata direttrice d’orchestra e compositrice irlandese, autrice di numerosissime colonne per videogiochi e film, e vive tra Dublino e Los Angeles. Eímear è tra i più importanti compositori del mondo di partiture di giochi, ed è autrice di alcune le atmosfere sonore più longeve di World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III e di altri videogiochi più venduti. Attraverso la sua musica di World of WarCraft, la musica di Eímear ha raggiunto oltre 100 milioni di persone e ha ispirato i giocatori a inventare e costruire nuovi mondi per quasi 15 anni. Per i suoi 26 lavori per film e videogiochi ha ricevuto numerosi riconoscimenti del settore, tra cui l’“Hollywood Music in Media Award” per la miglior colonna sonora di videogioco. Eímear è stata la prima donna a dirigere l’orchestra durante la cerimonia degli Academy Award.

Percival Schuttenbach non è soltanto una band con all’attivo non solo numerosi progetti musicali ma soprattutto un gruppo che si occupa di progetti dedicati a musica largamente conosciuta, ma anche della realizzazione di concerti, laboratori, pubblicazione di album e vendita online. Due persone – Mikołaj Rybacki and Katarzyna Bromirska – sono i leader e i fondatori della compagnia, soprattutto per quanto riguarda la parte musicale ed extra musicale. Questo binomio compositivo produttivo ha espanso la visione del gruppo Percival Schuttenbach, fino a farlo diventare un brand in costante crescita.

L’Orchestra Giovanile Italiana, ideata da Piero Farulli all’interno della Scuola di Musica di Fiesole, in 4 decenni di attività formativa ha contributo in maniera determinante alla vita musicale del Paese con oltre mille musicisti occupati stabilmente nelle orchestre sinfoniche italiane e straniere. Tenuta a battesimo da Riccardo Muti, l’Orchestra è stata invitata in alcuni fra i più prestigiosi luoghi della musica in tutto il mondo.

BIGLIETTI

Platea Settore 1

Intero – 59,00 € + commissioni di vendita

Ridotto per i possessori biglietto/abbonamento LC&G 2022 – 36,00 € + commissioni di vendita

Platea Settore 2

Intero 45,00 € + commissioni di vendita

Ridotto per i possessori biglietto/abbonamento LC&G 2022 – 29,00 € + commissioni di vendita

Tribuna non numerata

Intero – 30,00 € + commissioni di vendita

Ridotto per i possessori biglietto/abbonamento LC&G 2022 – 19,00 € + commissioni di vendita

È possibile acquistare i biglietti sui circuiti Vivaticket a partire da venerdì 7 ottobre alle 17.00.

RHAPSODY OF FIRE + Moonlight Haze

La band capitanata da Alex Staropoli, con alla voce il fenomenale Giacomo Voli, suonerà sul palco di Lucca Comics & Games, il festival internazionale dedicato al fumetto, all’animazione, ai giochi, ai videogiochi e all’immaginario fantastici che si svolgerà a Lucca dal 28 ottobre al 1° novembre. Un concerto all’insegna delle atmosfere power-fantasy, medievali e hollywoodiane che hanno caratterizzato la storia della band e della rassegna lucchese, un connubio unico per celebrare la nuovissima venue musicale del più grande community event europeo.

Il concerto, a cura di LEG Live Emotion Group, si terrà alla Music & Comics Arena (Palasport), sul palco i Rhapsody of Fire anticipati dall’esibizione dei Moonlight Haze band capitanata da Chiara Tricarico e tra le formazioni symphonic power metal più in crescita del momento.

RHAPSODY OF FIRE

+ Moonlight Haze

29 ottobre 2022 – ore 21.30

Lucca Comics & Games – MUSIC & COMICS ARENA (Palasport Lucca)

BIGLIETTI

Da venerdì 7 ottobre alle 17.00 sul circuito di Ticketone, disponibile il biglietto intero:

€ 34,00 + commissioni di vendita.

Da mercoledì 12 ottobre alle 12.00, su circuito di Vivaticket, disponibile il biglietto ridotto, solo per i possessori di un biglietto o abbonamento valido per Lucca Comics & Games 2022: € 25,00 + commissioni di vendita.

Qualora non esauriti, sarà possibile acquistare i biglietti disponibili sui circuiti di Ticketone (intero) e di Vivaticket (ridotto) oppure a Lucca, presso gli Welcome Desk di Lucca Comics & Games.

