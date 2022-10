Inghilterra: ex sito industriale trasformato in una riserva naturale

Quello che era un enorme complesso industriale a Manchester diventerà preso una delle riserve naturali urbane più grandi di tutta l’Inghilterra, a tutela della biodiversità della zona. La notizia è stata diffusa dal Department for Environment, Food & Rural Affairs inglese.

L’area dove sorgevano numerosi siti dove si estraeva carbone, nominata The Flashes of Wigan and Leigh, si estende per quasi 750 ettari nella contea metropolitana di Manchester. A causa dell’intensa attività mineraria si erano verificati dei cedimenti nel terreno seguiti dall’origine di alcuni laghi. Questo portò alla dismissione del complesso industriale il quale, dopo una serie di operazioni di bonifica, fu invaso nuovamente dalla natura.

Ora questa zona diventerà una riserva protetta a livello nazionale allo scopo di salvaguardare la flora e la fauna selvatica che prosperano in questa zona, rendendo anche possibile l’accesso ai cittadini. Nelle vicinanze della riserva sono previste piste ciclabili e postazioni per il bird watching.