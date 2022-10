House of the Dragon - episodio 8, la recensione:

La recensione dell'episodio 8 di House of the Dragon un momento pieno di emozione in cui Re Viserys I fa il suo ultimo sforzo per la pace.

Questa recensione dell’episodio 8 di House of the Dragon cercherà di farvi da guida attraverso una foresta di ferite aperte che stanno per riaprirsi. All’inizio di questo episodio infatti, siamo di nuovo trasportati nel futuro di diversi anni, e la prima notizia che sentiamo è che Lord Corlys (Steve Toussaint) ha subito una grave coltellata e sta combattendo con una febbre che sembra “bruciare dall’interno”. Suo fratello, Vaemond (Wil Johnson), molto preoccupato (è ironico), reclama il diritto di essere Lord of Driftmark.

Con un rumore per niente inquietante, nel frattempo, Daemon (Matt Smith) raccoglie un uovo di drago. Il suo figliastro, Jacaerys (Harry Collett), sta imparando l’Alto Valyrian e notiamo che Rhaenyra (Emma D’Arcy) è di nuovo incinta, questa volta, sicuramente, con il bambino di Daemon.

Preoccupati che la pretesa (di fatto illegittima) di Jacaerys al trono di Driftmark venga contestata da Rhaenys (Eve Best), Rhaenyra e Daemon si recano ad Approdo del Re per presentare una petizione per la loro posizione. Lì, vediamo un Viserys (Paddy Considine) dall’aspetto davvero orribile, in qualche modo ancora aggrappato alla vita su quello che deve sicuramente essere il suo letto di morte. A questo punto apprendiamo anche che Rhaenyra non è solo incinta; lei e Daemon hanno già avuto due figli: Aegon e Viserys.

Nel suo ottavo episodio, The Lord of the Tides, House of the Dragon “vola da solo”, in pratica, tutti i personaggi principali di House of the Dragon hanno una scelta da fare. Inoltre, gli viene data una via di uscita: un’ultima brillante opportunità per uscire dal percorso verso la rovina che si sono costruiti. Non la prendono ovviamente perché come potrebbero? Sono tutti impegnati a reclamare qualcosa per loro stessi. Ma gli viene data l’opportunità lo stesso. E questo è ciò che rende grande un dramma.

Questa opportunità, ovviamente, si presenta sotto forma dell’eroica ultima resistenza di Re Viserys I (Paddy Considine). Sembra che ogni settimana nelle ultime quattro settimane abbia cercato di rendere ogni sua nuova scena la migliore nella storia della serie tv.

Ma in quale altro modo possiamo descrivere la fatidica cena finale di Viserys come qualcosa di diverso dall’ora migliore di House of the Dragon e forse una delle migliori scene di sempre nel franchise de Il Trono di Spade?

Per rendervi un’idea, di seguito il video pubblicato su YouTube di Inside the Episode:

Un destino obbligato

Ci addentriamo nel vivo dell’episodio e della recensione dell’episodio 8 di House of the Dragon dicendo che Considine è stato superbo come monarca malaticcio durante tutta la durata della serie, ma qui è trascendentale. Quando incontriamo Viserys per la prima volta, è poco più di uno scheletro su un letto. Metà della sua faccia è mangiata dalla malattia ed è stato reso un pupazzo da abbondanti quantità di “latte del papavero” per curare il suo dolore.

Quando Rhaenyra (Emma D’Arcy) e Daemon (Matt Smith), appena sposati, arrivano al capezzale del padre/fratello per discutere la loro causa per Luke Velaryon, si rendono subito conto che non serve a niente. Questa creatura triste e pietosa non può aiutare nessuno. Non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto. Eppure, re Viserys finirà per fare un po’ di più.

Quest’uomo che è poco più di un cadavere che si trascina attraverso la grande sala e sulla sua sedia di ferro (con un fraterno aiuto di Daemon) è una cosa maestosa. Abbiamo assistito a molti fenomeni incredibili in Game of Thrones. Abbiamo visto draghi devastare intere città con il loro soffio infuocato. Abbiamo visto nonmorti frantumarsi nel nulla quando colpiti con una spada magica. Tuttavia, non so se abbiamo mai visto qualcosa di simile. Un vecchio che usa fino all’ultima parte delle sue forze rimanenti per attraversare una stanza è sia avvincente che intensamente toccante.

Più tardi a cena, quando Considine pronuncia l’ultimo monologo del suo personaggio, è davvero intenso. Viserys si toglie la semi-maschera dorata da “Fantasma dell’Opera” (perdonate l’ovvio parallelismo) per rivelare un vuoto inquietante dove dovrebbe essere un volto e consegna un messaggio urgente come se provenisse dall’oltretomba stessa:

La mia stessa faccia non è più bella. Se davvero lo è mai stata. Ma stasera vi auguro di vedermi come sono. Non solo un re. Ma tuo padre. Tuo fratello. Tuo marito. E tuo nonno. Che non può, a quanto pare, camminare molto più a lungo in mezzo a voi. Non teniamo più i cattivi sentimenti nei nostri cuori. La corona non può resistere se la casa del drago è divisa. Mettete da parte le vostre lamentele. Se non per il bene della corona, allora per il bene di questo vecchio che vi ama così tanto.

Viserys quasi ce la fa. Questa richiesta cruda e disperata di un uomo che è praticamente morto commuove le due persone esatte di cui ha bisogno per evitare la catastrofe: Rhaenyra e Alicent. Sembriamo già così lontani dalla strada della guerra che sembra impossibile che qualcosa vada storto.

Ma Rhaenyra e Alicent (Olivia Cooke) ci provano. Il brindisi di Rhaenyra ad Alicent è sincero. Il brindisi di Alicent a Rhaenyra è sincero. Quando Rhaenyra dice che ha bisogno di riportare i suoi figli a Roccia del Drago, promette di tornare a dorso di drago il giorno successivo. Lei lo intende. Alicent sa che lo sa ed è felice di sentirlo.

Ma poi il destino interviene… come deve sempre.

Si potrebbe presumere che sia il maiale arrosto a rovinare tutto. Questa non è una cattiva teoria poiché la reazione infuocata di Aemond nel vederlo porta a un conflitto immediato. Aemond (Ewan Mitchell), che da giovane è diventato l’irreprensibile mascalzone che è suo zio Daemon, cerca di far saltare tutto in aria. La presenza di un maiale a una festa gli ricorda il tempo in cui suo fratello e i fratellastri gli fecero uno scherzo (onestamente per lo più innocuo). Non contento, si alza e fa un brindisi ai suoi fratellastri che sono tutti “ragazzi forti”.

Un punto di non ritorno

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione dell’episodio 8 di House of the Dragon dicendo che Aemond sa che questo è tradimento. Diavolo, ha appena visto la faccia di un uomo tagliata a metà per aver pronunciato qualcosa di simile. Ma cos’è un piccolo tradimento in famiglia? Al momento, questa sembra l’ultima goccia. Questo è ancora una volta un punto di non ritorno.

Ricordiamo però che Rhaenyra promette ancora di tornare ad Approdo del Re anche dopo che le provocazioni di Aemond hanno portato a una violenta reazione da parte dei suoi ragazzi. Una possibilità di pace non è ancora finita. Non per Rhaenyra e Alicent. L’incidente che uccide davvero ogni possibilità di pace arriva negli ultimi minuti dell’episodio.

È facile per qualsiasi storia affrontare il modo in cui l’odio porta alla guerra. È più difficile, ma più arricchente, per una storia esplorare come l’amore può portare alla guerra. Qui, House of the Dragon sceglie ancora una volta il percorso più difficile, ma molto più illuminante.

Dopo la sua intensa serata fuori a cena, Viserys viene riportato nelle sue camere da letto e ancora una volta beve il latte del papavero per attenuare i suoi numerosi dolori.

Mentre è in preda al delirio, scambia sua moglie Alicent per sua figlia Rhaenyra e tenta di finire la conversazione che hanno iniziato prima, quella su Aegon il Conquistatore e se la sua predizione delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco fosse reale.

Un Targaryen ha davvero bisogno di essere sul Trono di Spade quando la Lunga Notte arriverà dal Nord? Alicent non era al corrente di quella conversazione precedente. Quindi, quando Viserys cerca di assicurare tardivamente a sua figlia che le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sono reali, tutto ciò che Alicent sente sono parole confuse come “Aegon. Il principe che era stato promesso. Sei tu. Tu sei quello. Devi farlo.”

Quale altra scelta ha Alicent se non quella di realizzare l’ultimo desiderio del marito morente nel modo in cui lo ha ascoltato e mettere suo figlio Aegon sul trono come re Aegon Targaryen, il secondo del suo nome. Il travolgente messaggio finale di Viserys a cena ha effettivamente innescato Alicent e Rhaenyra all’azione. Voleva che l’azione fosse riconciliazione e pace, ma il destino vuole che sia guerra.

E la cupa mano del destino sembra sempre vincere in queste storie. La scelta, dopotutto, era un’illusione. Ma i personaggi devono ancora farla. E’ un episodio magistrale, eccitante ed efficace in tutto questo.

Concludiamo dicendo che tutto ciò che riguarda la scena della sala del trono è perfetto, dalla concisa battuta di Daemon “può tenere la lingua” alla sincera gioia di Aemond per la violenza subita dalle conseguenze di Rhaenys (Eve Best) che vede ciò che resta di suo cognato.

La violenza è la cosa migliore su House of the Dragon quando è improvvisa, scioccante e accompagnata da alcune battute perfette.

The Lord of the Tides appartiene a Viserys, così come gran parte della serie fino a questo punto. Non si può sopravvalutare quanto sia stato cruciale il ritratto di Considine del re ben intenzionato ma esausto e inefficace per House of the Dragon. Ed è merito di Considine e degli sceneggiatori che questa versione del personaggio si è evoluta notevolmente dal re geniale, ma per lo più assente di Martin.

La prossima settimana segnerà una nuova era per questa serie su più fronti. Viserys se n’è andato e con lui anche ogni possibilità di una pace significativa è svanita. Se House of the Dragon è in grado di portare a termine la guerra così come ha iniziato questa stagione, allora ci troviamo in tempi buoni, ma davvero bui per la storia.

Gli episodi di House of the Dragon sono disponibili su Sky Atlantic e NOW.