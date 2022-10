Doom Patrol 4: teaser trailer del serial HBO Max / DC

I più bizzarri eroi della DC televisiva tornano con una quarta stagione: ecco il teaser trailer di Doom Patrol 4, in attesa del debutto l'8 ottobre.

10—Ott—2022 / 10:15 AM

I più bizzarri eroi della DC televisiva tornano con una quarta stagione: ecco il teaser trailer di Doom Patrol 4, in attesa del debutto l’8 ottobre su HBO Max. Si tratta di un traguardo da non sottovalutare, vista la quantità di cancellazioni subite dai progetti DV / Warner Bros. neli ultimi tempi e calcolando anche il fatto che la serie sia sempre stata vista come un prodotto minore e “a rischio”.

Nella nuova stagione, il team supereroico viaggerà nel futuro solo per dover fronteggiare la scelta più difficile: trovare finalmente la propria felicità o salvare il mondo da un destino atroce?

Leggi anche: