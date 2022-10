Copernicus: settembre 2022 è il quarto più caldo mai rilevato

In Groenlandia si è avuto un caldo record

Settembre 2022 è stato più freddo della media in Europa, ma a livello globale, con una temperatura di 0,3 gradi sopra la media, è stato il quarto mese di settembre più caldo mai osservato. La Groenlandia ha subito gli effetti peggiori in quanto, in alcune città, si è raggiunta una temperatura di addirittura 8 gradi sopra la media.

Questo è quanto rende noto il bollettino del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service, C3S). I risultati si basano su misurazioni rilevate da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il globo.

Della mappa ottenuta, quello che colpisce è sicuramente il rosso acceso della Groenlandia che ha attraversato il mese di settembre più caldo dal 1979, controbilanciato dal blu che si estende dalla parte centrale dell’Europa alla Russia. Secondo le misurazioni, la temperatura media del mese di settembre in Europa è inferiore di circa 0,4 gradi rispetto alla temperatura media misurata tra il 1991 e il 2020.

Il ghiaccio marino nell’Artico è stato al di sotto della media del 3% circa, anche se in un paio di aree siberiane questo è risultato superiore alla media.