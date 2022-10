Dinosauri: l’asteroide che li ha sterminati ha causato un terremoto per settimane

L’asteroide Chicxulub, responsabile dell’estinzione dei dinosauri, potrebbe aver provocato un terremoto durato diverse settimane, se non addirittura diversi mesi. L’ipotesi è stata riportata nello studio di un gruppo di ricerca guidato da Hermann Bermùdez e finanziato da una borsa della GSA.

Il team di ricercatori ha esaminato nuovi indizi relativi all’impatto dell’asteroide dal diametro di 10 chilometri che causò l’estinzione dei dinosauri circa 66 milioni di anni fa. Secondo le stime fatte dai ricercatori l’impatto è stato così forte da aver provocato un mega-terremoto che ha rilasciato una quantità di energia 50 volte superiore a quella rilasciata dal terremoto verificatosi nel 2009 a Sumatra di magnitudo 9.1.

Durante alcune spedizioni sull’isola di Gorgonilla, in Colombia, sono stati individuati strati di sedimenti ricchi di perle di vetro e frammenti di tectiti e microtectiti rilasciate nell’atmosfera dopo l’impatto. L’asteroide si è schiantato mentre a 3000 km a Sud-Ovest da lì si stavano accumulando sul fondo dell’oceano fango, sabbia e piccole creature oceaniche. Gli strati di arenaria e fango sul fondo del mare hanno subito una deformazione attribuita probabilmente alle scosse sismiche.

Questi elementi ci permettono di ricostruire la storia della geologia del luogo, ma ci sono altre zone in cui abbiamo identificato indizi a sostegno dell’ipotesi del mega-terremoto. Ad esempio, in Messico, in Mississippi, Alabama e Texas, abbiamo trovato delle crepe che potrebbero essere collegate all’evento sismico.

Hermann Bermùdez