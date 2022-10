Wolf Pack: il teaser trailer dello spin-off di Teen Wolf mostra Sarah Michelle Gellar

Dopo aver rivelato una clip del film su Teen Wolf, Paramount+ ha mostrato anche il teaser trailer della serie TV spin-off Wolf Pack. Il tutto è stato presentato durante il New York Comic-Con 2022. Il filmato ha rivelato anche la presenza di Sarah Michelle Gellar, divenuta iconica per essere stata la protagonista di Buffy l’Ammazzavampiri.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Wolf Pack.

Al centro della storia ci saranno un ragazzo ed una adolescente che vivranno un cambiamento importante subito dopo che, a causa di un incendio boschivo, vedranno risvegliarsi delle creature soprannaturali. Unendosi ad altri due adolescenti, il gruppo si dovrà confrontare con un segreto che riguarda tutti loro ed il morso di un lupo mannaro.

I giovani protagonisti del telefilm sono Everett ( interpretato da Armani Jackson) e Blake (Bella Shepherd), mentre Sarah Michelle Gellar interpreterà Kristin Ramsey, un’agente di polizia sulle orme dei lupi mannari.

Nel cast sono compresi anche Rodrigo Santoro (as ranger Garrett Biggs), Chloe Rose Robertson (Luna), e Tyler Lawrence Gray (Harlan). Tra i produttori esecutivi ci sono la stessa Gellar e Jeff Davis (che ha realizzato Teen Wolf ed ha scritto questo spin-off) Tra gli altri componenti del cast troviamo Bailey Stender (iCarly), Chase Liefeld (Chang Can Dunk), Hollie Bahar (Westworld), Lanny Joon (Baby Driver), Rio Mangini (Everything Sucks), Stella Smith (Stargirl), Zack Nelson (Loot), James Martinez (Love, Victor), Amy Pietz (Caroline in the City), Bria Brimmer (Doom Patrol), John L. Adams (The Dead Zone) e Sean Philip Glasgow (Diary of a Future President).

La serie farà il suo esordio su Paramount+ il 26 gennaio 2023.