Traghetti: in arrivo nuovi servizi per l’estate 2023

I leader Moby, Tirrenia e Toremar si stanno già attrezzando in vista dell’estate 2023, nonostante la stagione 2022 sia appena finita. Sono in arrivo tante novità per le linee che collegano i maggiori porti italiani alle nostre destinazioni storiche. Si parla dell’entrata in servizio di nuove navi, due traghetti più grandi e green.

Con il ritorno delle fiere generali e turistiche, Moby e Tirrenia offrono il passaggio gratis in nave alle agenzie di viaggio sarde e siciliane. Tutto con inclusi cabina esclusiva, cena, prima colazione e passaggio auto per partecipare al Tgt. Questo è un importante evento che tramuta Rimini in una capitale del turismo a livello globale. Anche le agenzie elbane avranno la stessa possibilità.

Per gli agenti il meglio non termina a bordo, un po’ come i viaggiatori su Moby, Tirrenia e Toremar. Il Tgt 2022 ha inizio a bordo, ma poi prosegue fra i padiglioni della Fiera di Rimini. Moby, Tirrenia e Toremar saranno protagoniste incontrastate al padiglione C3 (stand 27-28). Qui parleranno delle tante belle novità in programma la prossima estate. A partire dalle due nuove navi in arrivo e altre proposte per la stagione turistica 2023. Questa riguarderà Sardegna, Sicilia, Corsica, Elba e Arcipelago Toscano.