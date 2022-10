Shen: rarissimo scheletro di tirannosauro messo all’asta

Il 30 novembre, nella casa d’aste Christie’s di Hong Kong sarà battuto all’asta lo scheletro del tirannosauro rex Shen, uno dei reperti paleontologici più preziosi. Si tratta del terzo fossile di questo tipo venduto all’asta.

Il fossile di T-Rex è uno dei migliori al mondo e, soprattutto, estremamente raro, come affermato dal dottor John Nudds del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Manchester.

Secondo le stime, il reperto risale a circa 67 milioni di anni fa e l’animale ha vissuto, molto probabilmente, nel periodo del Tardo Cretaceo. I suoi resti sono stati ritrovati in Montana, in un terreno privato situato nella McCone County, e appartengono a un esemplare adulto. Le 79 ossa che lo compongono (circa il 54% del totale) sono molto ben conservate, mantengono dettagli nitidi sulla superficie periostale e mostrano tracce di morsi e artrosi.

Shen è uno dei grandi predatori che abbia mai camminato sulla terra. I T-Rex sono l’epitome dell’evoluzione per gli animali carnivori. Avevano la forza del morso più forte, le orbite più grandi per qualsiasi vertebrato e un cervello notevolmente avanzato per i dinosauri. Shen ha un cranio incredibilmente completo e ben conservato, che include le ossa più importanti, tra cui le mascellari.

John Nudds