Tenta di finire GTA V senza uccidere nessuno ma è costretto a rassegnarsi: “è impossibile”

GTA V non è un gioco per pacifisti. Lo ha scoperto, suo malgrado, un giocatore che ha tentato di concludere la storia senza uccidere nessuno.

GTA V non è un gioco per pacifisti. Lo ha scoperto, suo malgrado, un giocatore che ha tentato di concludere la storia senza uccidere nessuno. Un’impresa durata tre anni e conclusa in modo fallimentare: “è semplicemente impossibile”. Non è possibile sopravvivere nelle strade di Los Santos senza lasciarsi una scia di sangue alle spalle.

DarkViperAU è il nickname di Matthew Judge, un creatore di contenuti con un discreto seguito su YouTube e Twitch. Come milioni di altre persone, anche Judge è un appassionato sfegatato del gioco della Rockstar. Da qualche anno il ragazzo si è calato in un’impresa donchisciottiana: concludere GTA V da perfetto pacifista, completando ogni missione senza spargere una goccia di sangue. Un’ossessione che lo ha tenuto impegnato per tre lunghi anni. Ma alla fine la rassegnazione: “non è possibile”.

Matthew Judge ha stimato che per concludere GTA V bisogna uccidere un minimo di 96 personaggi — tra poliziotti, scagnozzi e antagonisti principali.

Alla peggio si può tentare di limitare al minimo i danni. E così ha fatto: dopo migliaia di tentativi estenuanti, lo youtuber ha stimato che per concludere GTA V bisogna uccidere un minimo di 96 personaggi — tra poliziotti, scagnozzi e antagonisti principali.

Da quando esistono i videogiochi esistono anche i cacciatori di record e traguardi di varia natura. Le regole del gioco non bastano più, un nutrito gruppo di appassionati vuole rendere la posta in palio ancora più alta, sottoponendosi a sfide al limite del masochistico. Così c’è chi tenta di concludere in meno di un’ora videogiochi che – sulla carta – ne durerebbero diverse decine. C’è chi affronta i boss da bendato e chi tenta di completare Dark Soul o Elden Ring senza prendere mai danno. Un filone molto popolare di questo genere è quello delle pacifist run che, appunto, richiede di concludere giochi per loro natura violenta in modo gandhiano, senza uccidere i nemici.

Il problema è che non sempre è possibile. Un conto è non uccidere nessuno in Minecraft, altra cosa è farlo in un gioco dove sono gli stessi obiettivi delle missioni ad importi una carneficina.

Matthew Judge ha impiegato tre anni e oltre 1.000 ore di gameplay per individuare quella che – a suo dire – è la soluzione ottimale per concludere GTA V da pacifista: risparmiare tutti fuorché 96 personaggi, pressoché obbligatori da eliminare per fare progressi e arrivare ai titoli di coda. Non male: le prime teorie parlavano di un minimo di 700 morti. Ora la palla passa agli altri giocatori che, se lo vorranno, potranno tentare di concludere il gioco con ancora meno morti e strappare il record dalle mani di Matthew Judge.