Semola: le proprietà della farina di grano duro

La semola è reperibile in tutto il mondo e regina in piatti come gnocchi o cous cous. Ecco le sue proprietà nutrizionali, è ricca di amido e proteine.

La semola è una farina gialla ottenuta dalla macinazione di grano duro, contiene tanto amido e molte proteine, fra cui il glutine. Si tratta di un alimento altamente digeribile ed è usata per fare pasta e pane. Un prodotto disponibile in tutto il mondo. Ecco di seguito i suoi valori nutrizionali per 100 grammi di prodotto:

acqua 14 gr

calorie 346 kcal

proteine 11.5 g

lipidi 0.5 gr

colesterolo 0 mg

carboidrati 76.9 gr

fibra totale 3.6 gr

sodio 12 mg

potassio 170 mg

calcio 17 mg

fosforo 165 mg

ferro 1.3 mg

tiamina 0.19 mg

riboflavina 0.15 mg

niacina 2 mg

Le sue proteine sono formate da aminoacidi, la semola permette di assumere proteine senza i grassi saturi della carne. Ottima per una dieta vegetariana con cibi che danno sazietà. Se sei carente di ferro, grazie alla semola potrai assumere il ferro non eme. Essa è anche un cibo a bassa glicemia ed è anche fonte di carboidrati, quindi se si vogliono diminuire zuccheri, meglio evitarla.

La semola è priva di colesterolo ed è suggerita per chi ha problemi cardiovascolari. Inoltre, è un alimento inadatto ai celiaci o a chi è allergico al frumento, perché contiene glutine. Se stai già assumendo integratori di ferro è controindicata, perché potrebbe influire a svantaggio dell’assorbimento di questi ultimi da parte dell’organismo. In cucina, soprattutto in Italia, il semolino è il piatto più famoso. In Europa viene usata anche per budini dolci e una varietà di porridge. L’utilizzo principale della semola è nella pasta, nel bulgur, nel pane e nel cous cous.