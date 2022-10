Polaroid ha presentato una (coloratissima) linea di speaker

Polaroid entra in punta di piedi nel mondo della musica, e lo fa con un progetto ambizioso, colorato e ricco di sfaccettature. Tanto per iniziare, c’è una nuova linea di speaker. Sono quattro in totale – con prezzi e specifiche diversi – e riprendono lo stile delle fotocamere istantanee della compagnia: tanti colori e forme squadrate e un po’ retrò.

Poi c’è Polaroid Radio, una web radio sperimentale con cinque stazioni completamente gratuite e prive di pubblicità. La playlist è stata curata da diversi DJ ed editor. C’è anche un’applicazione, Polaroid Music, che si può già scaricare dall’App Store della Apple e dal Google Play Store. Oltre alla web radio include anche alcune funzioni per scoprire nuovi brani e artisti.

Insomma, un progetto a tutto tondo che chiaramente serve proprio per aprire le porte, in grande stile, alla nuova collezione di speaker.

I quattro speaker Bluetooth puntano su un design coloratissimo e retrò

Il più compatto e portatile si chiama Polaroid P1: ricorda, almeno un pochino, le istant camera del marchio; come tutte gli altri speaker di Polaroid funziona grazie al Bluetooth – e quindi in coppia con uno smartphone – e ha anche un moschettone per attaccarlo allo zaino. La batteria è da 2.000 mAh, si ricarica con un ingresso USB-C, e dovrebbe offrire 10 ore di autonomia. È l’unico di questi speaker ad avere la certificazione IPX5, che lo rende resistente agli schizzi d’acqua (ma non provate ad immergerlo). Costa 59€ e si può acquistare un bundle con due P1.

Saliamo di taglia. Il Polaroid P2 ricorda gli stereo portatili di una volta e misura 22 centimetri in larghezza. Sufficientemente compatto da poter essere appoggiato sulla mensola di una libreria. Troviamo un display circolare a led e chiaramente anche la qualità dell’audio fa dei passi in vanti: driver da 47mm, due diffusori passivi da 60mm per i bassi e amplificazione da 2×10 watt. Costa 129 euro.

Il Polaroid P3 riprende praticamente la stessa formula del P2, ma aumentando le dimensioni e rafforzando la qualità del suono: 30cm in luogo dei 20cm del P2, inoltre troviamo un tweeter da 5 watt, due mid-woffer da 2,5 pollici e ancora una volta dei driver passivi, ma questa volta da 74mm. La batteria è da 4000 mAh e l’autonomia dichiarata raggiunge le 15 ore con una ricarica. Prezzo? 189 euro.

Arriviamo quindi al Polaroid P4, che è il più grosso e quello – in teoria – dedicato agli audiofili che vogliono qualcosina di più. A tal proposito, troviamo woofer da 100 mm, due altoparlanti addizionali da 1″ e un driver passivo da 16 cm. I woofer sono da 40 watt, mentre i tweeter 2 x 10 watt. Si sale a 289 euro.

Hanno tutti e quattro un pulsantone rosso, come quello delle fotocamere, inoltre un quadrante analogico è progettato proprio per cambiare le stazioni della Polaroid Radio a cui accennavamo poco sopra. Un altro tasto consente di salvare le canzoni preferite per ritrovarle in un’apposita sezione dell’app Polaroid Music.