Offerte Amazon: Zaino Porta PC Samsonite in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto uno zaino Samsonite porta PC di colore blu per adulti. Lo zaino è pensato per un portatile da 15,6 pollici, e il prodotto è venduto a 56,99€, prezzo scontato del 24% in confronto al prezzo iniziale di 75€.

Composto da due poliesteri diversi, questo zaino presenta inoltre la Smart Sleeve. Internamente la tasca è foderata per gli occhiali da sole, eventuali biglietti o oggetti di piccole dimensioni, mentre nelle parti più ampie lo zaino è pensato per adattarsi a dispositivi elettronici di ultima generazione.

Andando nel dettaglio, nello zaino sono presenti una tasca frontale per gli effetti personali, una tasca frontale con zip con soffietti e organizzazione interna, oltre che tasche per documenti e altri oggetti, porta penne e una tasca See thru.

Lo zaino ha anche due tasche laterali in rete, una tasca superiore con fodera effetto manopesca per riporre occhiali, biglietti o altri piccoli oggetti essenziali. Presente infine uno schienale imbottito e una maniglia morbida imbottita. Lo zaino ha delle dimensioni di 30 x 44 x 20 centimetri, una capienza di 22,5 litri e un peso di 0,7 chilogrammi.

