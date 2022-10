Need for Speed Unbound: aperti i preordini su Amazon

Su Amazon sono aperti i preordini di Need for Speed Unbound, nuovo capitolo in arrivo il 2 dicembre 2022.

Amazon ha messo in preordine il gioco Need for Speed Unbound, nuovo capitolo della serie in arrivo il 2 dicembre e annunciato ieri, a stretto giro rispetto all’uscita del gioco stesso. Il titolo è venduto per PlayStation 5 e Xbox Series X a 79,99€, mentre la versione PC verrà venduta a 69,99€.

In Need for Speed Unbound i graffiti prendono vita con un nuovissimo ed esclusivo stile grafico che combina elementi della street art più recente con le auto più realistiche della storia di Need for Speed. Sfrutta una nuovissima serie di effetti grafici e sonori ad alta energia per esprimere le tue abilità di guida, tra cui Scarica di nitro, una nuova tattica per mettere il turbo e sentire il brivido della velocità.

Per arrivare alla vetta, devi correre dei rischi. Scegli come e quando tentare il tutto per tutto, facendo grandi derapate per strada, seminando i poliziotti o piazzando scommesse bonus con i tuoi guadagni contro i piloti rivali. Il tempo è denaro, quindi trova il modo più veloce per guadagnare abbastanza e partecipare alle qualifiche settimanali e arrivare così alla gara più importante di Lakeshore, la Grand.

Il gioco, che si prefigge l’obiettivo di riportare il brand ai fasti di Need for Speed Underground, utilizza uno stile grafico ibrido molto interessante, che però sta dividendo i fan tra chi lo adora e chi lo odia.

