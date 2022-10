Licantropus: da oggi su Disney+ il film horror Marvel

Da oggi, 7 ottobre, è disponibile su Disney+ il film horror Marvel intitolato Licantropus, co la regia di Michael Giacchino.

Per tutti gli appassionati di horror e di Marvel è arrivato su Disney+ il prodotto ideale, considerando che, da oggi 7 ottobre, è disponibile sulla piattaforma streaming il film Licantropus. Si tratta di un mediometraggio diretto da Michael Giacchino.

Ecco il trailer di Licantropus.

Il compositore Michael Giacchino si cimenta alla regia del film, e Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal sono i protagonisti. Gael Garcia Bernal in Werewolf by Night veste i panni del personaggio protagonista, capace di trasformarsi in un lupo mannaro, mentre Laura Donnelly è Elsa Bloodstone.

Lo speciale Marvel che anticipa Halloween, ricordiamo, rientra nel Marvel Cinematic Universe, per quanto ne rappresenti una delle più grandi opere “sperimentali” andando a pescare dalla cinematografia di genere degli anni che fu, in particolare i Monster Movie Universal.

Il personaggio protagonista di Werewolf by Night in Italia è stato conosciuto negli anni Settanta con il nome di Licantropus: a questa serie appartengono due personaggi, che sono Jack Russell, creato da Gerry Conway e Mike Ploog apparso per la prima volta nel 1972; e poi c’è Jake Gomez, apparso lo scorso anno nei fumetti Marvel, e discendente da una famiglia di nativi americani maledetti dalla licantropia.