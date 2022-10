Il prodigio: trailer del film Netflix con Florence Pugh

07—Ott—2022 / 12:15 AM

Interpretato da Florence Pugh e basato sul libro di Emma Donoghue, scrittrice di Room, Il Prodigio è la storia di una inquietante indagine nell’Irlanda della seconda metà del diciannovesimo secolo. La pellicola sarà disponibile su Netflix dal 16 novembre: ecco intanto il primo trailer italiano.

Sinossi:

1862, 13 anni dopo la Grande Carestia. L’infermiera inglese Lib Wright (Florence Pugh) è chiamata nelle Midlands irlandesi per condurre un esame di quindici giorni su un’appartenente a una comunità di devoti. Anna O’Donnell (Kíla Lord Cassidy) è una ragazzina di undici anni che afferma di non aver mangiato per quattro mesi, sopravvivendo miracolosamente grazie alla “manna dal cielo”. Mentre le condizioni di salute di Anna peggiorano rapidamente, Lib è determinata a scoprire la verità, sfidando la fede di una comunità che preferirebbe rimanere credente.

