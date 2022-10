Grey’s Anatomy 19: foto e poster della nuova stagione, dal 2 novembre su Disney+

Disney+ ha annunciato – diffondendo poster e foto gallery – che Grey’s Anatomy 19, dall’executive producer Shonda Rhimes, debutterà il 2 novembre in Italia in esclusiva sulla piattaforma streaming.

La nuova stagione si aggiunge a tutte le precedenti del medical drama di successo già disponibili sulla piattaforma streaming, confermando Disney+ come la casa di Grey’s Anatomy.

La diciannovesima stagione riprende sei mesi dopo il finale della diciottesima e vede cinque nuovi specializzandi unirsi allo staff del Grey Sloan Memorial Hospital: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis infatti si aggiungono al cast.

Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 come migliore serie drama e nominata per diversi Emmy, Grey’s Anatomy è considerata una delle serie più popolari del nostro tempo. Il medical drama segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro creando, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero.

La diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy si aggiunge alla lista di titoli autunnali di Disney+ da vedere in streaming, tra cui The Old Man, The Bear, Candy: Morte in Texas (12 ottobre) e la terza stagione di War of the Worlds (19 ottobre).

