Falling For Christmas: il trailer del film Netflix con Lindsay Lohan

Il trailer di Falling For Christmas, il lungometraggio Netflix con Lindsay Lohan in uscita il 10 novembre.

Lindsay Lohan ha firmato un contratto con Netflix per la realizzazione di diversi film per la piattaforma streaming, ed il trailer del primo di questi lungometraggi è appena stato pubblicato online: il titolo del film è Falling For Christmas.

Ecco il trailer del film.

Questa è la descrizione:

Una viziata ereditiera (Lindsay Lohan) fidanzata di recente resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un’amnesia totale e finisce sotto le cure dell’affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della figlia nei giorni che precedono il Natale.

Christina Rogers di Netflix ha detto sull’accordo con Lindsay Lohan:

Siamo contentissimi per aver siglato una nuova collaborazione con Lindsay, continuando così il nostro rapporto insieme. Siamo già proiettati in avanti pensando a nuovi film da realizzare con lei.

Il lungometraggio rappresenta un ritorno di Lindsay Lohan alla recitazione, dopo che l’attrice ha lavorato a The Canyons nel 2013 (e nel 2019 è apparsa anche in Among the Shadows – Tra le ombre). Questa è stata la sua ultima apparizione sul grande schermo, mentre risale al 2014 l’apparizione nella serie TV 2 Broke Girls, ed al 2018 quella in Sick Note.

Ricordiamo che Lindsay Lohan ha partecipato a lungometraggi come Mean Girls, L’Amore non va in Vacanza, Machete e Chapter 27.

Falling for Christmas sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 10 novembre.