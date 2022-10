Falling for Christmas: trailer e foto della commedia con Lindsay Lohan

Netflix presenta la sua nuova commedia natalizia: Falling for Christmas, in arrivo il 10 novembre e con protagonista Lindsay Lohan. Ecco trailer e foto.

Netflix, immancabilmente, sotto le feste delizierà il suo pubblico anche con una buona dose di film natalizi: tra questi ci sarà Falling for Christmas, con protagonista Lindsey Lohan e disponibile sulla piattaforma già a partire dal 10 novembre. Vi presentiamo il trailer (in versione originale – con intro dell’attrice – e doppiata in italiano) e le foto ufficiali.

Il film di Janeen Damian vanta una sceneggiatura scritta da Jeff Bonnett, Janeen Damian e Michael Damian; nel cast anche Chord Overstreet e Jack Wagner.

Sinossi:

Una viziata ereditiera (Lindsay Lohan) fidanzata di recente resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un’amnesia totale e finisce sotto le cure dell’affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della precoce figlia nei giorni che precedono il Natale.

