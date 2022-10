Twitter, arrivano i media misti: fino a quattro tra foto, video e GIF in un unico post

È tempo di grandi cambiamenti per Twitter. Non soltanto perché alla fine sembra che Elon Musk voglia comprare davvero il social network, ma anche perché sono in arrivo moltissime interessanti novità.

Twitter ha annunciato finalmente il supporto a quelli che chiama “media misti“, cioè i post che includono contenuti multimediali di tipo diverso. Gli utenti potranno finalmente caricare fino ad un massimo di quattro contenuti multimediali diversi per post e la cosa interessante è che – finalmente – sarà possibile scegliere tra tipologie di contenuti diversi. Sarà così possibile condividere un post con una foto, un video e una GIF.

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.

You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 5, 2022