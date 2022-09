Anche Twitter vuole imitare TikTok: i video diventano sempre più centrali

Come Instagram e YouTube, anche Twitter sta (tardivamente) tentando di ritagliarsi una nicchia nel settore del micro-intrattenimento. Il social network ha aggiornato il suo video player, di fatto inseguendo il modello (a scroll infinito e basato sul machine learning) introdotto da TikTok. «Vogliamo creare un’esperienza più coinvolgente», si legge in un post pubblicato sul blog del social.

I video presto occuperanno tutta la schermata verticale dello schermo del telefono. Inoltre il social suggerirà più contenuti all’utente sulla base dei suoi gusti. Vi suona famigliare? È la formula che ha reso popolare TikTok e che praticamente ogni altra piattaforma – a partire con Instagram e i suoi Reels – sta tentando di imitare.

Per la prima volta, Twitter mostrerà anche una galleria con i video più popolari all’interno della sua sezione Esplora – cioè quella che oggi viene utilizzata per mostrare gli argomenti e i tweet in tendenza.

Il nuovo “immersive media viewer” (come lo chiama Twitter) inizialmente farà il suo debutto sull’applicazione per iOS. Il roll out inizierà tra qualche giorno e avverrà in modo graduale. Non tutti gli utenti, dunque, riceveranno l’aggiornamento nello stesso momento. Storia diversa per l’integrazione dei video nella sezione Esplora: la novità arriverà “in alcuni paesi selezionati” sia su iOS che su Android. Almeno inizialmente, Twitter darà priorità agli utenti che utilizzano l’app in lingua inglese.