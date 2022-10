Pokémon Scarlatto e Violetto: nuovo trailer di gameplay di 14 minuti mostra tante attività e nuove sfide

Pokémon Scarlatto e Violetto torna a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay che ci porta alla scoperta della regione di Paldea, tra esplorazione, combattimenti e attività. Il filmato della durata di 14 minuti e sottotitolato italiano, si focalizza sull’approfondimento di alcune delle novità introdotte tra cui il fenomeno della Teracristallizzazione che consente ai pokèmon di ottenere poteri speciali, i picnic e la Macchina Tecnica, un nuovo strumento che permette ai Pokémon di imparare nuove mosse. Vediamo il filmato:

Con questi nuovi titoli, la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendoti di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo. Città e natura si fondono in un mondo senza confini. Osserva i Pokémon di questa regione in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade e non solo! Rivivi l’essenza dei giochi della serie Pokémon, affrontando i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli, ma in un’avventura open world adatta a giocatori di qualsiasi età.​

Condividi la gioia della scoperta con amici e parenti: fino a quattro giocatori possono partire all’avventura insieme!

Di recente, Pokémon Scarlatto e Violetto sono tornati a mostrarsi in un trailer tutto dedicato a Wiglett, un nuovo Pokémon di tipo acqua e categorizzato come “pokémon grongo”, ovvero un pesce osseo di mare

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.