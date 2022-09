Pokémon Scarlatto e Violetto: il nuovo trailer presenta Wiglett

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer che presenta Wiglett, il nuovo Pokémon che potremo incontrare nella regione di Paldea in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer che ci mostra Wiglett, il nuovo pokémon che potremo incontrare in Pokémon Scarlatto e Violetto. Malgrado la sua somiglianza con Diglett, Wiglett è una specie completamente diversa di Pokémon. Vediamolo in azione in questo filmato:

Wiglett è un Pokémon di tipo acqua, con l’abilità Viscosità/Paura. È alto 1,2 metri, pesa 1,8 kg. È categorizzato come “pokémon grongo”, ovvero un pesce osseo di mare. Con il suo fiuto eccezionale, Wiglett è in grado di sentire odori da 20 metri di distanza. È di indole nervosa e costantemente attento a ciò che lo circonda. Quando fiuta un altro Pokémon, Wiglett si nasconde subito nella sabbia.



Nell’oceano, fa sbucare una parte del suo corpo dalla sabbia per nutrirsi. La forma e la lunghezza della parte del corpo che rimane nascosta nella sabbia sono ancora sconosciute. Si dice che la sua somiglianza con Diglett possa essere una pura coincidenza causata dal processo di adattamento al proprio habitat.

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.