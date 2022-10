PlayStation Stars: ottenere un gioco tripla A con i punti richiede una spesa di 1.750 dollari

A quanto pare per ottenere un gioco tripla A tramite il programma fedeltà PlayStation Stars serve un quantitativo di punti equivalente a ben 1750 dollari di spesa sul PlayStation Store. A rivelarlo è stata un’indagine condotta dagli utenti statunitensi che mostra che per ottenere un gioco AAA recente come The Quarry bisogna spendere un quantitativo di punti che equivale quasi al costo di 24 giochi a prezzo pieno.

Negli USA, infatti, gli iscritti a PlayStation Stars ottengono 10 punti per ogni dollaro speso nel PlayStation Store. Al momento ci sono solo 5 giochi riscattabili tramite il programma fedeltà, tra cui anche The Quarry che al momento richiede ben 17.500 punti per essere riscattato (dunque circa 1750 dollari).

Tuttavia bisogna precisare che acquistare giochi sul PS Store non è l’unico modo per ottenere punti. Esistono, ad esempio, anche le varie campagne proposte da Sony che consentono di ottenere punti portando a termine delle attività.

Bisogna anche sottolineare che non tutti i giochi acquistabili utilizzando i punti PlayStation Stars sono costosi come The Quarry, che al momento detiene il costo maggiore tra i titoli riscattabili attraverso il programma. Cult of the Lamb e Hades (prezzo retail di 24,99 dollari) sono ad esempio disponibili per 6.250 punti. Mentre Sekiro: Shadows Die Twice (prezzo retail di 59,99 dollari) è riscattabile con 15.000 punti e It Takes Two (prezzo retail di 39,99 dollari) a 10.000 punti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che PlayStation Stars farà il suo debutto in Italia a partire dal 13 ottobre 2022. L’iscrizione al programma è gratuita.