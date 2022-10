Monster High: trailer ufficiale italiano del film Paramount+

Il 7 ottobre debutta su Paramount+ il live action di Monster High, tratto dalla serie animata e dal franchise Mattel. Della pellicola, che vede la regia di Todd Holland e le interpretazioni di Miia Harris, Ceci Balagot, Nayah Damasen, Case Walker, Kyle Selig e Steve Valentine, vi mostriamo ora il trailer ufficiale italiano.

Questa la sinossi:

Clawdeen Wolf è una lupa, ma nasconde un grande segreto: è anche per metà umana. Dopo una vita passata a nascondersi dal mondo degli umani, arriva a Monster High, una scuola per veri mostri, dove stringerà forti amicizie, continuando però a non rivelare la sua vera natura. Quando scopre l’esistenza di una pozione che potrebbe trasformarla completamente in un mostro, si troverà ad affrontare una scelta difficile, abbandonare del tutto la sua umanità o accettare la sua doppia natura e svelare il suo segreto…

