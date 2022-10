Lenovo celebra i 30 anni della linea Thinkpad con un prezioso laptop in edizione limitata

La serie ThinkPad della Lenovo ha appena compiuto 30 anni. Per celebrare questo evento rimarchevole, Lenovo ha realizzato una versione esclusiva del ThinkPad X1 Carbon Gen 10. Un prodotto in edizione estremamente limitata: ne saranno prodotte solamente 5.000 unità e di queste 1.000 sono destinate solamente al Giappone, mentre le restanti verranno distribuite sul mercato internazionale.

Il prezzo, ve lo anticipiamo fin da subito, non è trascurabile. Ma del resto stiamo parlando di un laptop impreziosito da materiali di pregio: la cover superiore è realizzata in fibra di carbonio con texture intrecciate. Troviamo un logo retrò – come quello sfoggiato dal primo Thinkpad uscito il 5 ottobre del 1992 – che rende evidente la natura di limited edition di questo computer. La confezione è realizzata in materiale riciclato e troviamo anche la scritta 30th Anniversary Edition stampata su seta. Insomma, un prodotto da intenditori.

La scheda tecnica è da top di gamma: il display è un oled 4K da 14 pollici, mentre il processore è un Intel Core i7 di 12esima generazione accompagnato da 32GB di ram e un SSD da ben 1TB. Trattandosi di un computer orientato alla produttività, la scheda grafica – una Iris Xe di Intel – non è particolarmente indicata per il gaming.

Il prezzo in Italia parte da 2599 euro. Il Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 – 30th Anniversary Edition è disponibile esclusivamente sul sito ufficiale di Lenovo e in Spazio Lenovo.